"Я любила путешествовать и танцевать": девушка ослепла и изменилась до неузнаваемости из-за ДТП, которое устроил ее жених

Летом 2016 года россиянка Мария Лебедева потеряла зрение и память. Это случилось после ДТП, которое произошло по вине ее молодого человека. Девушка изменилась до неузнаваемости, но новую себя она никогда не увидит.

В 2016 году Мария получила красный диплом в университете водного транспорта. Тогда 22-летняя Мария активно выкладывала фото выпускного в социальных сетях. Однако сам выпускной девушка не помнит, потому что из-за аварии потеряла память.

"У меня из памяти ушло два года жизни. Весь 16-й точно ушел, 15-й ушел… Я помню второй курс свой, а четвертый — нет… Хотелось мне еще на юриспруденцию пойти, но не успела", — рассказала "НГС.Новости" Мария.

Мария не только потеряла память, но и ослепла. "У меня в глазах чернота, всё черное", — сказала девушка.

Трагедия произошла 20 августа 2016 года. В тот день она пошла к знакомому визажисту наращивать ресницы. Жених Андрей, с которым пострадавшая встречалась четыре года, ждал ее с другом возле дома. Девушка понимала, что задерживается, и предложила парню ее не ждать.

"Не жди, я сама доберусь, потому что я знаю, что он импульсивный, будет потом злиться, кричать… Мы никуда не торопились в тот вечер, плюс он сидел с другом — если он с другом, время же не так тянется медленно… Но я опаздывала, и он начал психовать. Я села в машину, он начал на меня кричать: "Что так долго!" — вспоминает Мария.

Пара ругалась. Андрей заметил красный сигнал светофора и разогнался до 80 км/час, чтобы проскочить перекресток. BMW с молодыми людьми столкнулось со встречной Toyota Land Cruiser, которая поворачивала налево. В ДТП пострадала только Мария. Она получила черепно-мозговую травму и ушиб таза. Первые 10 дней девушка находилась в коме. Ей провели сложные операции на мозге в нейрохирургическом центре.

"Честно, лучше бы я переломы получила, чем травму головы. Сами понимаете, от головы нашей все идет, все болячки. У меня была очень плохая память. Я забывала то, что было буквально минут десять назад. Краткосрочная память, как у рыбки. И после комы мне говорили, что у меня нереальный был аппетит. Хотя сначала весила 40 килограммов… А ресницы мне в больнице, кстати, обрезали", — вздохнула Маша.

Девушка оформила инвалидность первой группы. Теперь она получает 12 тысяч рублей (5500 грн. – Ред.).

"В первое время после аварии он (Андрей) приходил. А потом все отдалялся… Мы его не виним. Просто мог бы позвонить, спросить, как она", — сказали родители пострадавшей.

Мария возмущена равнодушием бывшего жениха, из-за которого она пострадала.

"Когда мне была нужна сильно его поддержка, его не было рядом. Он мне говорил: "Ты что, думаешь, я один виноват в аварии, мы оба виноваты". Меня так это злило! Мне казалось, он вообще не чувствует свою вину. Я не слышала от него раскаяния, он не извинялся, в свою сторону я слышала только упреки. Противно вспоминать. Я перестала ему звонить, потому что мне хотелось, чтобы человек сам ко мне приехал, и не хотела его просить, — сказала девушка. — Поэтому я ждала его инициативы, но он все не приезжал и не приезжал. Так, бывало, звонил, но я не брала трубки — порой я просто их не слышала. Знаете, он же машину продал, когда она разбилась. А потом обратно купил", — сказала девушка.

Родители Марии подали в суд на парня. Они хотели, чтобы бывший жених выплатил 2 миллиона рублей (около 915 тыс. грн. – Ред.) за лечение Марии. Однако суд взыскал только 1 миллион и обязал к принудительным работам.

"Вы знаете, какая была… Любила путешествовать, не любила дома сидеть, много где участвовать любила и много где работала. Занималась танцами, бегом… Для всех я просто пропала. Самое для меня обидное было то, что у меня было очень много друзей — и все куда-то делись, исчезли. Я поняла, что много друзей не бывает. Бывают знакомые", — рассказывает Маша.

Фото: instagram.com/kapustinairina__

Марии помогает школьная подруга, которая водит ее по делам. Недавно девушка пела на концерте.

"Больше всего скучаю по самостоятельности. Я с палочкой себя чувствую слепой. Слышу, как жалеют меня люди, особенно бабушки начинают шептаться: "Вот, бедная", — и я сразу себя чувствую неполноценным человеком. Слышу же я хорошо, лучше, чем раньше, меня даже порой это раздражает", — пояснила Мария.

Ранее мы писали, что украинская модель на инвалидной коляске покорила мировые СМИ.

Также смотрите, как мама без рук заплетает ногами косички дочери и застегивает пуговицы.