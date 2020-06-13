Я не понимаю, как дальше жить – Ефремов записал видеообращение

Российский актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельной аварии, записал видеообращение с извинениями и попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Он обещал помощь родственникам, если "ее примут".

"Я не понимаю, как дальше жить", – заявил он.

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Ранее погибшего мужчину похоронили в Рязанской области.

С начала 2000 года он ездил из родного города в Москву на заработки. До сих пор его семья не может поверить в случившееся. Пожилой матери Сергея сказали, что мужчина умер от сердечного приступа. Отпевание прошло в церкви Иконы Божьей Матери Казанской в селе Константиново.

Видео: Mash

Добавим, что российская полиция признала, что Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился и под воздействием наркотических средств . По факту сбыта ему наркотиков возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Также новости "Сегодня" сообщали, что Ефремов после ДТП пытался покончить жизнь самоубийством.

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