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"Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек": Ефремов написал письмо к жертве ДТП

3 сентября, 19:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Актер выступил на последнем судебном заседании с раскаянием в стихотворной форме

Российский актер Михаил Ефремов, который сегодня признал свою вину в смертельном ДТП, которое стоило жизни человека, посвятил жертве аварии стихотворение.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, артист зачитал написанные им строки, выступая с последним словом в суде 3 сентября. В своем стихе он обращается к погибшему в результате ДТП Сергею Захарову:

"Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Все, что будет потом, только во имя твое.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоем

Там, где никто не сдает и никто не злится.
На том свете нет таких понятий
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

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Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил. А Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним. Увидеть бы его, помолчать.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.
Есть на кого поставить Каинову печать".

Напомним, что сама авария произошла 8 июня в центре Москвы – разворачиваясь через двойную сплошную на своем внедорожнике, Михаил Ефремов спровоцировал столкновение с машиной, за рулем которой находился Захаров. Тот скончался на месте.

Прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии. Приговор артисту объявят 8 сентября. Семья погибшего заявила к актеру иск о компенсации за моральный ущерб символической суммы в 1 рубль.

Все подробности в спецтеме Суд над Ефремовым

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Россия ДТП актер стихотворение Михаил Ефремов дорожное происшествие стих
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