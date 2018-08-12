Ядерная атака из РФ сильно преувеличена – эксперт

У РФ оборонительное вооружение, потому она не нанесет "упреждающий удар", считает специалист

Анализ ядерного арсенала РФ показывает, что опасность атаки на США в ближайшем будущем преувеличена. Такое мнение высказали американские военные специалисты в статье Fox News.

По мнению экспертов, вооружение РФ имеет строго оборонительный характер, потому крайне мала вероятность, что Москва воспользуется правом "первого упреждающего удара". Кроме того, сомнительна эффективность такого упреждающего удара.

Эксперты подчеркнули, что военные силы РФ опираются главным образом на вооружения наземного базирования, в то время как США имеют важное преимущество в морском вооружении. По словам старшего военного эксперта частной разведывательной компании Stratfor Омара Ламрани, РФ стремятся использовать оборонительную стратегию, так как слабее в морском вооружении.

Кроме того, по словам Ламрани, Москва заинтересована в сохранении в силе договора СНВ-III, поскольку он ставит ее в равные условия с США и "обеспечивает Москве место за столом глобальной дипломатии". Ратификация договора прошла в 2010 году, он предусматривает сокращение ядерных боезарядов вдвое, его действие продлевалось уже трижды. Срок действия договора истечет в 2021 году.

Ламрани утверждает, что в случае если действие договора будет прекращено, Россия не сможет нарастить имеющийся арсенал и будет поставлена в крайне невыгодное положение.

"Если ядерные вооружения не будут иметь ограничений, Россия не сможет конкурировать с США. Договор СНВ-III предоставляет им возможность для торга", — утверждает эксперт.

В свою очередь директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ханс Кристенсен считает, что от нарастания ядерной гонки между Россией и США не выиграет никто.

"Если конфликт начнёт разрастаться и выйдет из-под контроля, мы довольно быстро придем к серьезным ядерным ударам. Мы говорим о сотнях ядерных боеголовок, выстреливающих с двух сторон", — заявил эксперт.

Кристенсен подчеркнул, что некорректно сравнивать размеры ядерных арсеналов сегодня с временами холодной войны, поскольку современные вооружения во много раз эффективнее. Также эксперт отметил, что основную ядерную угрозу представляют сегодня региональные конфликты — к примеру, между Индией и Пакистаном, — в которые могут быть втянуты более крупные ядерные державы. Так, если США прибегнут к ядерному оружию для разрешения регионального конфликта, то РФ или Китай могут стать на защиту другой стороны.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что во время встречи в Хельсинки президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа американскому лидеру был передан документ с предложениями о взаимном разоружении. В свою очередь, Белый дом отказался подтвердить или опровергнуть подлинность документа. Представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что Трамп не получал никаких предложений от Путина в письменном виде.

При этом в начале 2018 года в США рассчитали летальный ядерный удар России.