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Ядерный минивзрыв в России: в "Росатоме" сделали новое заявление

Сегодня, 16:58

Россия не остановит разработку новых вооружений, несмотря даже на смертельную аварию

Несмотря на гибель пяти российских ученых во время испытаний двигателя объекта военного назначения в Архангельской области РФ на прошлой неделе, Россия не собирается останавливать разработку новых вооружений.

Об этом после похорон сотрудников Российского федерального ядерного центра, погибших при не до конца выясненных обстоятельствах, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

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"Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца", – цитирует Лихачева пресс-служба российской госкорпорации.

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Напомним, 8 августа на полигоне вблизи города Ненокска в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

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Россия взрыв радиация вооружение Росатом архангельск армия России

Источник: Сегодня

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