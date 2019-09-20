Якутский шаман вместо Кремля отправился в психбольницу

Фото ТАСС

Шаман Александр Габышев, задержанный в четверг, 19 сентября, в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как уточняют в ведомстве, в ЯРПНД Габышеву проведут психиатрическую диагностику, которая "основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни".

"В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", – отмечается в пресс-релизе.

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Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября в Бурятии похитили якутского шамана Александра Габышева. По данным СМИ, ночью к лагерю у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где проходила ночевка, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения, в руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь приехали около сорока человек. Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы, положили лицом на землю. Нескольких активистов также задержали.

Российские правоохранители утверждают, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. Однако не уточняется, в чем именно его подозревают. Шамана собираются доставить из Улан-Удэ в Якутск для следственных действий.

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

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