Янукович отметил юбилей в казино с элитной кремлевской компанией – СМИ

Для бывшего президента Украины заведение в Сочи закрыли для посетителей

Бывший президент Украины Виктор Янукович отпраздновал свой 70-летний юбилей в казино курортного Сочи.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Гордон".

По данным издания, беглец праздновал в компании своего старого знакомого – экс-президента России Дмитрия Медведева.

Также среди гостей был бывший мэр Сочи, а также губернатор Краснодарского края.

Сообщается, что гостей празднования вынудили пройти тест на COVID-19, а казино на время мероприятия закрыли для посетителей.

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Стоит напомнить, что ранее спикер президента РФ Владимира Путина не исключил, что хозяин Кремля лично поздравит Виктора Януковича, который отмечал день рождения 9 июля.

Янукович занимал пост президента Украины в 2010-2014 годах и бежал в Россию после победы Революции Достоинства.

В прошлом году суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

В мае текущего года Виктору Януковичу заочно избрали меру пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.

Видео: ГБР

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