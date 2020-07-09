Януковичу 70 лет: в Кремле рассказали, готовит ли Путин поздравление

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который скрывается от украинского правосудия в России, исполняется 70-лет. В Кремле допускают, что президент РФ Владимир Путин может поздравить его с юбилеем.
"Я не могу этого исключать (поздравления Путина Януковичу), но пока мне неизвестно о том, что президент (России) звонил Януковичу", – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
При этом, по словам представителя Кремля, поскольку Янукович не является действующим президентом, "то даже если такой звонок состоится, мы не обязательно об этом будем сообщать".
"Президент (РФ) ежедневно многих поздравляет с днем рождения", - добавил Песков.
Как известно, 9 июля Виктору Януковичу исполняется 70 лет. Он занимал пост президента Украины в 2010-2014 годах и бежал в Россию после победы Революции Достоинства.
В прошлом году суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.
В мае текущего года Виктору Януковичу заочно избрали меру пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.
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