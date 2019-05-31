"Явно отбились от рук": Лавров отреагировал на нападение на дипломата РФ в Косово

Косовская прокуратура хочет снять с россиянина дипломатический иммунитет и возбудить уголовное производство

Сергей Лавров. Фото: AFP

В результате обострения между Сербией и Косово пострадал российский дипломат. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неприемлемыми действия косовского спецназа в отношении российского сотрудника миссии ООН в этой стране. Об этом он заявил журналистам во время визита в Японию.

Он призвал ООН отреагировать на действия властей Косово.

"Их (властей Косово) абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косово не может быть ничем оправдано. А их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, — это очень серьезный вопрос, на него должны реагировать представители ООН. Они (косовские власти) явно отбились от рук тех, кто делал вид, что руководит. На самом деле они никого не слушали. Руководить ими пытались Евросоюз и США. Итог печален. В результате такого покровительства со стороны Запада у косовских властей сложилось ощущение безнаказанности и вседозволенности", – заявил Лавров.

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Глава МИД РФ пообещал, что будет добиваться того, "чтобы резолюция Совбеза ООН 1244, которая определила параметры косовского урегулирования, уважалась всеми".

Напомним, 28 мая на Балканах произошло обострение, Сербия даже привела войска в состояние боевой готовности. Косовский спецназ вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что силовики Косово задержали 28 человек, среди которых также россиянин Михаил Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице сообщил, что российский дипломат получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен под круглосуточное наблюдение.

В то же время в Косово утверждают, что российский дипломат мешал проведению полицейской спецоперации, и местная прокуратура заявила о намерении потребовать снять иммунитет с Краснощекова и возбудить против него уголовное дело.

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