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YouTube удалил пропагандистский канал РФ, показывающий ужасы войны на Донбассе

20 мая, 18:01

Сергей Мартынец

Канал существовал 5,5 лет и насчитывал более 450 000 подписчиков

Недавно пользователи во всем мире жаловались на сбой в YouTube, а сегодня этот популярнейший видеохостинг удалил российский канал News-Front, который показывал большое количество видео о войне на Донбассе "глазами боевиков". Об этом заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в Telegram.

"Сегодня, без предъявления претензий, YouTube удалил канал News-Front, существовавший 5,5 лет, имевший более 450 000 подписчиков и около полумиллиарда просмотров. Канал не имел на сегодняшнее утро ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества", – сказал он.

Кнырик отметил, что на YouTube-канале была широко представлена видео-хроника войны на Донбассе с 2014 года.

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Он сообщил, что также удалены пропагандистские каналы Anna News и Крым24.

Руководитель News Front назвал это решение YouTube "маниакальным страхом Запада" и якобы другого способа противостоять "правде" российских пропагандистов нет.

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"Если официально зарегистрированным российским СМИ не дают работать на площадках Facebook, YouTube и Google, если блокируются аккаунты официальных государственных лиц РФ, но при этом создаются комфортные условия для вредительской, антигосударственной и вражеской пропаганды, то может Роскомнадзору пора ставить вопрос о целесообразности работы подобных сервисов в России? Эта ситуация должна быть в фокусе деятельности Роскомнадзора в условиях информационной войны", – добавил он.

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Отметим, что этот канал News-Front выставлял видео с Донбасса, на которых показывались издевательства над пленными украинскими военными, публиковался шокирующий контент наподобие изувеченных тел, обстрелы российскими оккупантами позиций украинской армии и многое другое.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Facebook удалил более двух сотен аккаунтов, связанных с Россией. Компания подчеркивает, что аккаунты управлялись пользователями с территории Ганы и Нигерии.

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Донбасс канал YouTube

Источник: Сегодня

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