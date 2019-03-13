Юзеры зафиксировали масштабный сбой в работе Gmail

Юзеры столкнулись с проблемами при авторизации и получении электронной почты

Новый дизайн Gmail вскоре будет доступен для Android и iOS Фото: World News Network.

Юзеры зафиксировали масштабный сбой в работе Gmail //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/383/3bb/5c53833bbe75f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/383/3bb/5c53833bbe75f.jpg 2019-03-13T05:14:00+02:00 Россия Юзеры столкнулись с проблемами при авторизации и получении электронной почты

Проблемы в работе сервиса электронной почты Gmail зафиксировали в ряде стран мира, в том числе и в Украине. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Gmail наблюдаются с 22:12 по времени восточного побережья США", — говорится в сообщении.

Большая часть заявивших о сбое пользователей (40%) сталкивается с проблемами при авторизации, 31% испытывает трудности при получении электронной почты. Еще 27% говорят о проблемах с сайтом сервиса. Чаще всего о сбоях заявляют жители США, Японии, Малайзии и Австралии.

По данным Downdetector, пользователи также сообщают о сбоях в работе поисковой системы Google и хранилища файлов Google Drive. Напомним, что Gmail — почтовый сервис американской компании Google.

Напомним, что ранее сбой в работе Gmail произошел в январе 2019 года. Тогда больше всего жалоб поступало из Великобритании, Нидерландов, Испании, Португалии, Италии, Польши и Индии

Ранее сообщалось, что Google запустил персонализированную ленту новостей.

Также мы писали, что Google запустил денежные переводы через Gmail.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.