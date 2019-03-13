Юзеры зафиксировали масштабный сбой в работе Gmail
Юзеры столкнулись с проблемами при авторизации и получении электронной почты
Проблемы в работе сервиса электронной почты Gmail зафиксировали в ряде стран мира, в том числе и в Украине. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
"Проблемы в работе Gmail наблюдаются с 22:12 по времени восточного побережья США", — говорится в сообщении.
Большая часть заявивших о сбое пользователей (40%) сталкивается с проблемами при авторизации, 31% испытывает трудности при получении электронной почты. Еще 27% говорят о проблемах с сайтом сервиса. Чаще всего о сбоях заявляют жители США, Японии, Малайзии и Австралии.
По данным Downdetector, пользователи также сообщают о сбоях в работе поисковой системы Google и хранилища файлов Google Drive. Напомним, что Gmail — почтовый сервис американской компании Google.
Напомним, что ранее сбой в работе Gmail произошел в январе 2019 года. Тогда больше всего жалоб поступало из Великобритании, Нидерландов, Испании, Португалии, Италии, Польши и Индии
Ранее сообщалось, что Google запустил персонализированную ленту новостей.
Также мы писали, что Google запустил денежные переводы через Gmail.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Юзеры зафиксировали масштабный сбой в работе Gmail". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Windows 7 нашли опасную уязвимость
Хакеры годами взламывали компьютеры с Windows 7 по всему миру, используя "уязвимость нулевого дня"
Евросоюз обвинил Google, Facebook и Twitter в невыполнении обещаний
В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что накануне выборов в Европарламент компании не продемонстрировали прогресса