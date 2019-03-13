Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Юзеры зафиксировали масштабный сбой в работе Gmail

Сегодня, 05:14

Юзеры столкнулись с проблемами при авторизации и получении электронной почты

Новый дизайн Gmail вскоре будет доступен для Android и iOS Фото: World News Network
Новый дизайн Gmail вскоре будет доступен для Android и iOS Фото: World News Network.
Юзеры зафиксировали масштабный сбой в работе Gmail //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/383/3bb/5c53833bbe75f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/383/3bb/5c53833bbe75f.jpg Россия Юзеры столкнулись с проблемами при авторизации и получении электронной почты

Проблемы в работе сервиса электронной почты Gmail зафиксировали в ряде стран мира, в том числе и в Украине. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Gmail наблюдаются с 22:12 по времени восточного побережья США", — говорится в сообщении.

Большая часть заявивших о сбое пользователей (40%) сталкивается с проблемами при авторизации, 31% испытывает трудности при получении электронной почты. Еще 27% говорят о проблемах с сайтом сервиса. Чаще всего о сбоях заявляют жители США, Японии, Малайзии и Австралии.

По данным Downdetector, пользователи также сообщают о сбоях в работе поисковой системы Google и хранилища файлов Google Drive. Напомним, что Gmail — почтовый сервис американской компании Google.

Напомним, что ранее сбой в работе Gmail произошел в январе 2019 года. Тогда больше всего жалоб поступало из Великобритании, Нидерландов, Испании, Португалии, Италии, Польши и Индии

Ранее сообщалось, что Google запустил персонализированную ленту новостей.

Также мы писали, что Google запустил денежные переводы через Gmail.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег почта, Google, gmail, пользователь

Вы сейчас просматриваете новость " Юзеры зафиксировали масштабный сбой в работе Gmail". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Windows 7 нашли опасную уязвимость

10 марта, 10:26

Хакеры годами взламывали компьютеры с Windows 7 по всему миру, используя "уязвимость нулевого дня"

В Google Chrome обнаружена опасная уязвимость

8 марта, 09:39

Ошибка найдена в Chrome на всех платформах – от Windows, Linux и macOS до iOS и Android

Евросоюз обвинил Google, Facebook и Twitter в невыполнении обещаний

1 марта, 02:14

В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что накануне выборов в Европарламент компании не продемонстрировали прогресса

В Google случайно рассекретили полное название Android 10

24 февраля, 08:33

Android Q может получить название, означающее "пирог с заварным кремом"

В Украине подешевели хрущевки

Опухоли головного мозга: первые симптомы

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Повышение пенсий в Украине: сколько прибавят пенсионерам с 01.03

Обнародован продукт, резко повышающий риск развития рака

Киевстар закрывает более 10 тарифных планов: Какие в списке

На фрегате оккупантов в Севастополе произошло смертельное ЧП

В Пенсионном фонде рассказали, кому и насколько повысили пенсии

Украинцев пересадят на иранские автомобили

В полиции сказали, кем являются задержанные под Одессой "титушки"
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

В Украине подешевели хрущевки

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными