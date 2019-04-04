За сутки с птицами столкнулись четыре российских самолета
Первые два инцидента были зафиксированы в московском аэропорту "Шереметьево"
Четыре российских авиалайнера столкнулись с птицами во время полета. Первые два инцидента были зафиксированы в московском аэропорту "Шереметьево": следы столкновения с птицами были обнаружены на самолетах, прибывших из Калининграда и Хельсинки.
Еще два похожих инцидента произошли в среду вечером в Ингушетии и Красноярске. Лайнер, летевший в Москву из Магаса, столкнулся с птицами на взлете, во время разбега. У самолета, прилетевшего из Москвы в Красноярск, характерные следы на фюзеляже обнаружили после посадки.
Во всех случаях самолеты не получили критических повреждений. Отстранять от полетов их не стали, угрозы пассажирам не было. Столкновение с птицами часто приводит к фатальным последствиям для пассажирских самолетов. В частности, по данным источника ABC News, крушение самолета Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines, в результате которого 10 марта текущего года погибли 157 человек, могло быть также вызвано столкновением с птицей или другим посторонним предметом.
Напомним, Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Airупал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту.
В результате многочисленные страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.
Однако, американское авиауправление уверено в безопасности самолетов Boeing 737 Max, несмотря на катастрофу в Эфиопии.
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