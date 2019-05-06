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"За свои деньги люди купили себе смерть": в России потребовали отказаться от "суперджетов"

6 мая, 02:02

Несмотря на катастрофу с SSJ-100, полеты воздушных судов этого типа пока не приостановлены

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами. Его слова приводит Daily Storm.

"Откройте глаза и прекратите покупать билеты на Superjet… За свои деньги люди купили себе смерть!" — заявил Сытник.

Он напомнил, что неоднократно называл эти машины негодными к эксплуатации.

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов потребовал провести внеочередную проверку всех используемых сейчас самолетов серии SSJ-100 и прекратить их эксплуатацию до завершения расследования обстоятельств ЧП.. Он также потребовал от генпрокурора и главы Следственного комитета России уделить особое внимание ходу расследования.

Несмотря на катастрофу с SSJ-100, полеты воздушных судов этого типа пока не приостановлены, сообщил информированный источник. По его словам, такие меры не применяются в гражданской авиации до точного установления причин произошедшего.

Напомним, в воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. 


В авиакатастрофе погиб 41 человек, включая одного члена экипажа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшее смерть двух или более лиц).

По информации источника, пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок.

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Тег пожар, самолет, авиакатастрофа, шереметьево, аварийная посадка, Sukhoi SuperJet

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Источник:

Интерфакс-Украина

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