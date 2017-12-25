За свой народ не боится: политолог рассказал о главном страхе Путина

Вчера, 12:49

Эксперт прокомментировал действия главы РФ

Фото: AFP
Фото: AFP

Президента РФ Владимира Путина не волнуют проблемы россиян. Об этом в интервью сайту "Сегодня" политолог и социолог, президент российского исследовательского центра "Политическая аналитика" Михаил Тульский.

По его мнению, участие РФ в текущих конфликтах – это все войны за сохранение советских колоний.

"Путин как типичный коммунист-КГБист не боится, что его народ будет недоедать, ходить в обносках, жить в развалюхах с ежегодной ржавой водой, но очень боится, что про него могут сказать: вот смотрите – он "прос..л" советские колонии. Но что хорошего от этих колоний получает РФ? Непонятно. Это типичный советский колониализм: захватывать и любой ценой сохранять контроль над территориями, которые приносят убытки и море крови. Ничего Россия с этого не имеет, кроме прямых и косвенных убытков. И речь идет о затяжных и практически бесконечных войнах", – пояснил Тульский.

Политолог также считает, что в представлении Путина политика "великой державы": собирать по всему миру всех отбросов общества, и путем вливания в них огромных денег и масштабного пиара раздувать их в "заметные политсилы".

Полный текст интервью Михаила Тульского "У Путина после выборов президента будет три варианта действий – российский политолог" читайте на сайте "Сегодня".

Как сообщалось, российский политолог Андрей Пионтковский называл вескую причину, почему Путин пойдет на уступки по Донбассу. В то же время он отмечал, что российский лидер не намерен лишать себя возможности контролировать Украину.

Ранее бывший посол США в Украине Уильям Тейлор рассказал о разочаровании России по Донбассу. По его словам, Кремль подумывает об уходе с Донбасса, так как ожидания не оправдались после вторжения в Украину.
Россия, политика, Путин
Источник:

"Сегодня"

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