За жизнь Кадырова борются врачи: стало известно, как он заразился (видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого ранее заподозрили инфицирование коронавирусом, находится в тяжелом состоянии, и за его жизнь борются медики.

Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные собственных источников, заразиться глава Чечни мог во время посещения главы одного из районов.

"Кажется, это тот случай, когда заразился он сам, точнее, сделал все, чтобы это случилось. По словам источников, врачи считают, что инфицирование организма Рамзана Кадырова произошло около 2-3 недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова", - говорится в сообщении.

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Журналисты напомнили, что Кадыров решил поддержать своего подчиненного, зараженного COVID-19, при этом он вошел в палату к больному "в небрежно наброшенном халате и в легкой маске, из-под которой торчала борода и даже обнял больного".

Через неделю Рамзан Кадыров почувствовал серьезное недомогание, однако сначала он списал это все на легкую простуду.

"Из-за этого время было упущено, – и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи. У него серьёзное поражение легких", - резюмировали в сообщении.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также диагноз COVID-19 был подтвержден у премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина.

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