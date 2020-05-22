Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Мировые новости
  2. Россия

За жизнь Кадырова борются врачи: стало известно, как он заразился (видео)

22 мая, 20:08

Руслан Ровик

По данным СМИ, глава Чечни находится в тяжелом состоянии

Глава Чечни Рамзан Кадыров, у которого ранее заподозрили инфицирование коронавирусом, находится в тяжелом состоянии, и за его жизнь борются медики.

Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные собственных источников, заразиться глава Чечни мог во время посещения главы одного из районов.

"Кажется, это тот случай, когда заразился он сам, точнее, сделал все, чтобы это случилось. По словам источников, врачи считают, что инфицирование организма Рамзана Кадырова произошло около 2-3 недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова", - говорится в сообщении.

Реклама

Журналисты напомнили, что Кадыров решил поддержать своего подчиненного, зараженного COVID-19, при этом он вошел в палату к больному "в небрежно наброшенном халате и в легкой маске, из-под которой торчала борода и даже обнял больного".

Через неделю Рамзан Кадыров почувствовал серьезное недомогание, однако сначала он списал это все на легкую простуду.

В тренде
Белые тапочки под Белым домом: в США прошла трогательная акция памяти погибших от COVID-19 медиков (фото)

"Из-за этого время было упущено, – и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи. У него серьёзное поражение легких", - резюмировали в сообщении.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также диагноз COVID-19 был подтвержден у премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина.

Реклама

О том, как российские медики остались без доплат за борьбу с коронавирусом, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вирус Чечня инфекция заражение коронавирус Рамзан Кадыров

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кадырова срочно доставили в Москву: поражены легкие, подозревают коронавирус
Кадырова срочно доставили в Москву: поражены легкие, подозревают коронавирусРоссия
Упавший метеорит напугал россиян (видео)
Упавший метеорит напугал россиян (видео)Россия
В России сделали циничное заявление по Крыму
В России сделали циничное заявление по КрымуРоссия
Как прекратить поставки оружия Россией на Донбасс: назван единственный способ
Как прекратить поставки оружия Россией на Донбасс: назван единственный способУкраина
Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко
Путин цинично ответил на газовое предложение ЛукашенкоЭкономика
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и Донбассу
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и ДонбассуСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...