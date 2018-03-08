Зачем Путин хвастался новым оружием: военный эксперт назвал две цели

Демонстрация президентом РФ Владимиром Путиным новой мощной ракеты "Сармат" и других современных вооружений направлена на свой электорат накануне президентских выборов, а также, чтоб запугать Запада и усадить за стол переговоров на условиях России.

Об этом рассказал "Обозревателю" директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Во-первых, это сделано накануне выборов, нужно поднять престиж государства, еще раз показать, что Россия в осаде, вокруг одни враги. Но наша мощь такая сильная, что нам ничего не грозит, и все это благодаря Путину. Во-вторых, это необходимо для того, чтобы каким-то образом легетимизировать выделения дополнительных денег на вооружение", – сказал эксперт.

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Также он не уверен, что показанное Путиным вооружение готово к производству. Это, по словам Сунгуровского, лишь инструмент для запугивания Запада.

"Попугать немножко Запад и заставить пойти на переговоры на условиях России – вот цель. За стол переговоров так или иначе нужно садится. Даже если таких новинок не появится, то расторжение и нарушение уже существующих договоров по ядерной безопасности, оно достаточно серьезно угрожает всему миру. Переговоры – это не просто собраться, сесть и поговорить, это длительный процесс, это дело не одного месяца. Да, подготовка может начаться в этом году, я надеюсь на это", – сказал военный эксперт.

Во время выступления перед Федеральным собранием российский лидер заявил, что РФ никому не угрожает, но во всеуслышание побряцал оружием. Путин рассказал, какие новые виды вооружения разрабатываются в России и что для них теперь не помеха любая система ПРО.

Также сайт "Сегодня" писал, как официальные ведомства США – Пентагон, Госдеп и Белый дом – отреагировали на ядерные угрозы Путина. Там считают, что Путин играл на публику и реальной опасности для США его заявления не несут.