Зачем в России уничтожают "санкционку": у Путина дали ответ

Если оставлять запрещенные продукты, обязательно начнутся злоупотребления, считают в Кремле

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS.

В Кремле не знают, что делать с перехваченными на российской границе санкционными продуктами, если не уничтожать.

Об этом 12 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что власти пока не придумали механизм предотвращения злоупотреблений, если такие продукты оставлять. По его словам, в Кремле пока нет позиции по этому вопросу.

Комментируя предложение Роспотребнадзора запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов и начать перерабатывать их в биотопливо, Дмитрий Песков отметил, что говорить о законодательном запрете еще рано.

Согласно данным российских властей, с августа 2015 года по 1 апреля 2019 были уничтожены уже 27 624 тонны санкционных продуктов. Эмбарго на ввод продуктов из стран, которые ввели санкции против России, действует с 7 августа 2014 года.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что не раздавая санкционные продовольственные товары нуждающимся россиянам, власти действуют во благо экономики страны.

Мы также писали, что этой весной в Ленинградской области России изъяли и сожгли более четырех центнеров запрещенных к ввозу из Европы сыра, сметаны, творога, колбас, сосисок и других молочных и мясных продуктов.

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