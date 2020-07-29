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Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси

29 июля, 16:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Дипломаты запросили у белорусских силовиков информацию о задержанных

Посольство РФ не получало официальной информации от компетентных органов Беларуси о задержании под Минском российских граждан , заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев, которого цитирует российское информагентство ТАСС.

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Российский дипломат заявил, что посольство РФ в Минске запросит у компетентных органов Беларуси информацию о задержании российских граждан.

Напомним, что, по данным белорусских силовиков, под Минском были задержаны 32 боевика российской частной военной компании "Вагнер" . Всего же в республику якобы прибыли около 200 российских наемников, призванных дестабилизировать ситуацию во время выборов президента Беларуси.

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Также напомним, что за день до задержания российских наемников президент Беларуси Александр Лукашенко посетил воинскую часть, где встречался с силовиками и рассказал, что своих желающих устроить "майдан" в республике мало, однако их могут подтянуть "со стороны". При этом Бацька не уточнил, с какой "стороны" именно.

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переворот Беларусь Минск ЧВК Вагнера

Источник: Сегодня

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