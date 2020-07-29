Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси

Посольство РФ не получало официальной информации от компетентных органов Беларуси о задержании под Минском российских граждан , заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев, которого цитирует российское информагентство ТАСС.
Российский дипломат заявил, что посольство РФ в Минске запросит у компетентных органов Беларуси информацию о задержании российских граждан.
Напомним, что, по данным белорусских силовиков, под Минском были задержаны 32 боевика российской частной военной компании "Вагнер" . Всего же в республику якобы прибыли около 200 российских наемников, призванных дестабилизировать ситуацию во время выборов президента Беларуси.
Также напомним, что за день до задержания российских наемников президент Беларуси Александр Лукашенко посетил воинскую часть, где встречался с силовиками и рассказал, что своих желающих устроить "майдан" в республике мало, однако их могут подтянуть "со стороны". При этом Бацька не уточнил, с какой "стороны" именно.
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