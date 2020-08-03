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Задержание наемников Вагнера: Россия сделала циничное заявление в адрес Беларуси

3 августа, 18:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Москва требует освобождения задержанных под Минском головорезов

Задержание десятков наемников российской ЧВК Вагнера в Беларуси накануне выборов президента республики по-прежнему вызывает нервную реакцию Москвы, которая продолжает добиваться освобождения головорезов, успевших повоевать на Донбассе и в Африке.

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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко встретился с послом Беларуси в Москве Владимиром Семашко и заявил о необходимости скорейшего освобождения задержанных россиян, у многих из которых ранее были украинские паспорта .

В российском дипломатическом ведомстве цинично заявили, что Россия "никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Беларуси", которая является ближайшим другом и союзником Москвы.

"Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан", — заявили в министерстве.

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Ранее политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что задержание "вагнеровцев" накалит отношения между Лукашенко и Путиным .

Также напомним, Кремль в последнее время не только демонстрирует неудовлетворенность поведением своего союзника, но и даже вынашивает недружественные планы по вмешательству во внутренние дела Беларуси .

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Беларусь освобождение Минск наемники вагнер ЧВК Вагнера

Источник: ТАСС

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