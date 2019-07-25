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Задержание украинского судна на Кубани: названы причины

25 июля, 08:02

На борту судна находились 14 украинцев

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.

Причиной задержания в порту Ейска и запрета выхода в море украинского судна стало то, что его техническое состояние не позволяет гарантировать безопасность экипажа во время рейса. Об этом сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

"Для всех портов по всему миру действуют одни и те же нормы и требования. Инспекторы различных меморандумов проверяют суда на предмет соблюдения требований безопасности, а в тех странах, где ратифицирована Конвенция о труде в морском судоходстве, проверяются также требования конвенции в отношении выплат заработной платы. Члены экипажей судов, которые заходят в порты стран, ратифицировавших конвенцию, могут написать жалобу в капитанию, на ее основании организуется проверка инспекторами портового контроля. В том случае, если обнаружены нарушения международных конвенций, судно задерживается — то есть остается в порту до того времени, пока не будут устранены все нарушения", - заявила Ананьина.

По ее словам, судно задержали не правоохранительные органы, а службы порта. Ананьина отметила, что среди изъянов судна, которое построено в 1972 году, — негерметичные иллюминаторы и течь в трюме, неисправное навигационное оборудование и протекающие шлюпки. Также инспектора обнаружили и другие нарушения — неукомплектованные спасательные шлюпки, отсутствие навигационных карт, неисправное противопожарное оборудование, коррозия и прочее.

Также, по ее словам, экипаж не получал зарплату более двух месяцев. Сейчас работодатель уже выплатил деньги морякам, но технические неисправности не устранены, и судно остается в порту.

Напомним, что на борту задержанного в порту Ейска на Кубани судна находились 14 граждан Украины. Ранее Российский профессиональный союз моряков распространил информацию о задержании судна Lizori (под флагом Молдавии) из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, которые приведены в сообщении профсоюза, сумма задолженности - 11,23 тысячи долларов.

А 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катеры "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.


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Тег Россия, украинцы, задержание, кубань, причины, судно

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Источник:

ТАСС

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