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Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: Путин обвинил Украину и США

27 августа, 15:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Российских наемников якобы затащили на белорусскую территорию

Президент России Владимир Путин заявил, что боевиков ЧВК "Вагнера", которые были задержаны в Беларуси, заманили в эту страну украинские и российские спецслужбы. Об этом он заявил в интервью одному из российских телеканалов.

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"На самом деле их (российских наемников) затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности", – сказал он.

"Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", – утверждает Путин.

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По словам российского президента, "участники этого процесса, наблюдатели, люди хорошо информированные они даже теперь не скрывают это".

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Однако Путин не уточнил, о ком именно идет речь.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что украинские спецслужбы якобы готовили масштабную операцию по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", для чего выманили их в Беларусь. Однако в итоге спецоперация якобы была сорвана из-за утечки информации в Офисе президента.

В Службе внешней разведки Украины заявили, что слухи о причастности украинских спецслужб к "разработке" боевиков ЧВК "Вагнера" запустили в России.

Напомним, 14 августа Беларусь передала России 32 наемника частной военной компании "Вагнер", которых в июле задержали в пригороде Минска. Украина требовала выдать ей часть задержанных – тех из них, кто участвовал в военных действиях на Донбассе или причастен к незаконной российской аннексии Крыма.

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Россия Беларусь Владимир Путин ЧВК Вагнера
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