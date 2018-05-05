Задержаны сотни человек, людей избивают на площадях: видео с акций против Путина в РФ

5 Мая 2018, 14:43

Российские силовики сильно не разбирались и паковали в автозаки даже простых прохожих


По всей России проходят массовые акции протеста "Он нам не царь", которые приурочены к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Не обошлось без задержаний и избиений – в отделениях полиции оказались более 200 человек, сообщает "Сибирь.Реалии".

Больше всего людей "спаковали" в Красноярске – силовики задержали более 150 человек. Сообщается, что среди задержанных оказались и простые прохожие, не имеющие отношение к митингу. В автозаке оказался и известный красноярский бизнесмен и телеведущий Владимир Перекотий. Он снимал происходящее на телефон и спросил у полицейского несколько раз, что нарушили люди, которые просто шли по своему городу. После этого Перекотий также оказался в спецмашине.

Кроме того, арестовали и координатора штаба Навального в Красноярске Яну Герасимову на трое суток, которую признали виновной в нарушении порядка организации митинга.

В Барнауле полиция задержала 15 человек, но позже отпустила всех. Кроме того, на акции в Якутске задержаны несколько журналистов. Им предъявили обвинения за участие в незаконном шествии. Полиция отказывается отпускать представителей прессы. Всего же в Якутске задержали 75 человек.

В Новокузнецке полиция задержала более 20 человек. Силу правоохранители не применяли, однако люди были напуганы такими действиями силовиков, которых на улице города было очень много.

В Томске после окончания несанкционированного местными властями марша и митинга полиция задержала руководителя штаба оппозиционера Навального Ксению Фадееву.

Как сообщалось в СМИ, к месту проведения акции Навального в Петербурге решили направить военных. Несанкционированная акция в Москве намечена на 14:00. В это же время сторонники Алексея Навального собираются выйти на несогласованный с властями митинг в Петербурге – там им придется делить Дворцовую площадь с байкерами и военными.

Ранее россияне после запрета Telegram начали практиковать оригинальный способ протеста, делая надписи на денежных купюрах и размещая фото в Twitter. Судя по фото в соцсетях, самой популярной надписью является "Свобода интернету!". Также в сети появились фото с лозунгами "Мирная революция", "Долой царя" и "Бунт".
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