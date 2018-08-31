Захарченко погиб: появилась реакция Следкома РФ

Сегодня, 21:29

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства Захарченко

Александр Захарченко. Фото: gettyimages
Александр Захарченко. Фото: gettyimages

Следственный комитет РФ готов оказать содействие "правоохранительным органам" так называемой "Донецкой народной республики" в расследовании убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственный комитет России, основываясь уже на имеющемся международном опыте расследования террористических актов, готов оказать всяческое содействие правоохранительным органам "Донецкой Народной Республики", - сказала она.

Следственный комитет РФ со своей стороны также возбудил уголовное дело по факту убийства Захарченко, ранения министра доходов и сборов Тимофеева и неизвестной девушки.

"В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК РФ ("Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку")", - сказала она.

Ранее мы уже писали о том, что боевики оккупированной части Донецкой области заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по словам боевиков, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. 

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
Россия, убийство, захарченко, следком РФ

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