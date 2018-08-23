Захарова о санкциях США: "К сожалению, мы отвечаем"

Москва грозится дать "адекватный ответ" в случае введения Соединенными Штатами Америки новых санкций, заявила 23 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если говорить гипотетически относительно введения санкций новых, еще одних, обновленных, скорректированных и так далее, как вы знаете, к сожалению, мы даем адекватный на них ответ", – сказала Захарова.

При этом она отметила, что МИД России "не комментирует рабочие процессы выработки этих решений".

"Всегда подчеркиваем, что это не наш выбор, не те решения, которые Россия принимает инициативано, а исключительно только в ответ", – заявила Захарова.

Как сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, США готовят санкции против России из-за "дела Скрипалей" в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия. Эти санкции будут накладываться в два этапа, причем второй этап также запланирован на осень и предполагается, что он будет очень жестким.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.



