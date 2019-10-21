Захарова открестилась от обвинений Цукерберга о вмешательстве России в выборы в США

Вот вам и „фейкньюз в соцсетях“. Дешево и сердито, - заявила Захарова

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой новостью слова основателя Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в подготовку к выборам 2020 в США.

"Вот вам и „фейкньюз в соцсетях". Дешево и сердито", — написала Захарова в Facebook.

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Ранее глава и основатель американской компании Facebook Марк Цукерберг заявил, чтоРоссия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие в США в 2020 году выборы.

Напомним, мы писали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Президент США был уверен, что связанные с Демократической партией неуказанные "силы в Украине" распространяли очернявшую его информацию.

Кроме того, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обещает предоставить свидетельства незаконного влияния со стороны Украины на выборы в США в 2016 году.

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