Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Захарова зажгла на корпоративе МИД РФ: видео "диких" танцев

27 декабря, 12:40

Мария Захарова уже не первый раз показывает свои танцы на публику

Скриншот

Скриншот

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова снова отличилась зажигательными танцами. Соответствующее видео она опубликовала в Facebook.

"Слово "корпоратив" в Департаменте информации и печати МИД России произносят всегда с изрядной долей иронии, переходящей в сарказм. У нас не корпорация, у нас банда единомышленников. И мы не можем праздновать без наших друзей играющих, поющих, танцующих и по-настоящему получающих удовольствие от работы с нами в рабочее и нерабочее время. Если кратко, то брифинг плавно перерос в "протокольное мероприятие", – написала она.

Реклама

Видео: facebook.com/maria.zakharova

Как сообщали новости "Сегодня", спикер российского МИДа известна своей любовью к танцам и застолью. В сети она не раз публиковала фотографии прямо из-за стола, где она выпивала крепкие напитки. Также в 2016 году она устроила зажигательные танцы. После этого в сети высмеяли танец представительницы МИД Захаровой.

В тренде
Крушение самолета в Казахстане: главные подробности, фото и видео

А на днях МИД РФ по-хамски обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Спикер российского дипведомства Захарова потребовала от Киева разрешить работникам кремлевских СМИ попасть в Украину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия танцы корпоратив мид рф Мария Захарова

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за Зеленского
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за ЗеленскогоПолитика
Железный гроб придется еще долго таскать: в сети отреагировали на странную встречу поезда из РФ в Крыму
Железный гроб придется еще долго таскать: в сети отреагировали на странную встречу поезда из РФ в КрымуКрым
Россия достроила мост в Крым: появилась реакция Польши
Россия достроила мост в Крым: появилась реакция ПольшиПолитика
Переговоры по газу: эксперты объяснили, зачем нужна договоренность Зеленского и Путина
Переговоры по газу: эксперты объяснили, зачем нужна договоренность Зеленского и ПутинаЭкономика
Лукашенко предостерег Кремль: Не надо растопыривать пальцы перед Украиной
Лукашенко предостерег Кремль: Не надо растопыривать пальцы перед УкраинойПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...