Захарова зажгла на корпоративе МИД РФ: видео "диких" танцев

Мария Захарова уже не первый раз показывает свои танцы на публику

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова снова отличилась зажигательными танцами. Соответствующее видео она опубликовала в Facebook.

"Слово "корпоратив" в Департаменте информации и печати МИД России произносят всегда с изрядной долей иронии, переходящей в сарказм. У нас не корпорация, у нас банда единомышленников. И мы не можем праздновать без наших друзей играющих, поющих, танцующих и по-настоящему получающих удовольствие от работы с нами в рабочее и нерабочее время. Если кратко, то брифинг плавно перерос в "протокольное мероприятие", – написала она.

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Видео: facebook.com/maria.zakharova

Как сообщали новости "Сегодня", спикер российского МИДа известна своей любовью к танцам и застолью. В сети она не раз публиковала фотографии прямо из-за стола, где она выпивала крепкие напитки. Также в 2016 году она устроила зажигательные танцы. После этого в сети высмеяли танец представительницы МИД Захаровой.

А на днях МИД РФ по-хамски обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Спикер российского дипведомства Захарова потребовала от Киева разрешить работникам кремлевских СМИ попасть в Украину.

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