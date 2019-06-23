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Захарова – Зурабишвили: Россия в Грузии должны встречать как самых дорогих гостей

23 июня, 14:02

Грузинский лидер недовольна запретом Путина на поездки россиян в Грузию, и тут вмешалась Захарова

Мария Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova
Мария Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova.

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ответ грузинского президента Саломе Зурабишвили на запрет россиянам ехать в Грузию. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Представитель МИДа России считает, что в Грузии не достаточно доброжелательно относятся к россиянам и хочет лучшего отношения.

"Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, "большие скопления людей в Тбилиси". А на каждый позыв кого бы то ни было поговорить на исторические или политические темы турист из России должен слышать в свой адрес привычное доброжелательное "высоко-высоко в горах...". Ровно за эти эмоции, пусть и не всегда идущие от сердца (хотя мы все были уверены, что в Грузии они идут именно от сердца), туристы и платят деньги. Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен", – написала Захарова.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент РФ Владимир Путин с 8 июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией, подписав соответствующий указ. Кроме того, хозяин Кремля поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии, и рекомендовал туроператорам и турагентам во время действия запрета не продавать туда путевки.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан".

Напомним, 20 июня вечером несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек. Позже стало известно, что число пострадавших резко выросло.

Из-за провокации делегации РФ спикер парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия и подал в отставку.

Поводом для народного недовольства послужил инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера. Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками. Читайте подробней, что известно о протестах в Грузии.


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Тег Россия, Грузия, россияне, туристы, захарова, Зурабишвили

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