Захват украинских кораблей в Азовском море: ранены шесть военных
Два украинских корабля россияне захватили, один – заблокировали
В Азовском море во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.
"По оперативной информации захвачено МБАК "Бердянск" и РБК "Яны Капу", которые буксируются. МБАК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива, также сообщалось о двух раненых украинских военных.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".
Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.