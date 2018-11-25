Захват украинских кораблей в Азовском море: ранены шесть военных

В Азовском море во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

"По оперативной информации захвачено МБАК "Бердянск" и РБК "Яны Капу", которые буксируются. МБАК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива, также сообщалось о двух раненых украинских военных.