"Заказчик должен сидеть": в России проходят акции памяти Бориса Немцова (фото и видео)

В нескольких городах России прошли акции к пятой годовщине убийства политика оппозиционера Бориса Немцова. Участники акции требуют найти заказчиков убийства пятилетней давности вблизи Кремля. Как сообщает DW, люди скандировали лозунги "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя – Борис Немцов", и "Свободу политзаключенным".

По данным волонтеров объединения "Белый счетчик", к началу шествия в Москве собрались 14,4 тысячи человек. Ближе к обеду число участников увеличилось до 21,7 тысячи человек.

Этот марш памяти Кремль согласовал еще в середине февраля. По подсчетам организаторов, в акции должны принять участие до 30 тысяч человек.

В голове колонны растянут баннер "Заказчик убийства должен сидеть".

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Акции памяти Бориса Немцова ранее состоялись в Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге и Воронеже.

В Санкт-Петербурге на шествие собрались около 4 тысяч человек. В целом за митингом следили примерно 800 сотрудников Росгвардии.

Напомним, Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни, однако никто из них не признал вины в суде. Заказчика преступления до сих пор не установили.

Ранее мы писали, что следственные действия больше похожи на имитацию процесса, а не на реальное расследование. Российский политолог Дмитрий Орешкин назвал сайту "Сегодня" две версии такого поведения руководства Кремля.

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