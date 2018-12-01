Замешан хакер и биткоины: в Москве канатная дорога сломалась на второй день работы

Первая московская канатная дорога, соединяющая Лужники и Воробьевы горы, сломалась на второй день работы. Как сообщили в пресс-службе канатной дороги, это произошло из-за кибератаки.

"Компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись кибератаке, в связи с чем прием пассажиров приостановлен", – сообщили в ведомстве.

Сотрудники Московской канатной дороги, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения, для обеспечения максимальной безопасности пассажиров.

Позже СМИ сообщили, что организатор кибератаки установлен, но имя его не называется. У руководства объекта он якобы требовал биткоины. Сегодня, 30 ноября, канатная дорогая возобновила работу в штатном режиме.

Канатную дорогу от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьевых гор запустили 26 ноября. На маршруте длиной 720 м расположено три станции: "Воробьевы горы", "Новая лига", "Лужники". Время в пути между двумя конечным станциями канатной дороги составляет пять минут. Перемещаться можно по двум маршрутам: большой круг ("Воробьевы горы" – "Новая лига" – "Лужники") и малый ("Новая лига" – "Воробьевы горы").

Напомним, канатная дорога в Боливии попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Ее протяженность составляет 30 километров, ежедневно она перевозит не менее 160 тысяч человек.

Тем временем, во Львове чиновники городского совета решили воплотить в жизнь очередной масштабный проект и построить подвесную обзорную канатную дорогу в парк "Высокий Замок".