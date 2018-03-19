Запад может легко разобраться с Россией, но не хочет ее развала: эксперт назвал причину

Британия не хочет применять "тяжелое оружие" в виде отключения Москвы от SWIFT за отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, так как боится развала России и последующих последствий.

Об этом рассказал "Обозревателю" военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Россию пытаются приструнить без чрезмерно жестких мер за ее агрессивные действия.

"Великобритания могла обвалить банковскую систему Россию буквально на щелчок пальца – отключив SWIFT. Это был бы шок и холодный душ для России. Но они боятся главного фактора – чтобы не развалилась Россия. Это игра на грани фола – надо заставить Путина сесть за стол переговоров или действовать в тех рамках, которые ему определяют. Но с другой стороны, надо не допустить развала России. Они этого уже хлебнули с Советским Союзом", – сказал Жданов.

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Он отметил, что в случае распада России на ее месте могут появиться около 39 субъектов международного права. Эксперт объяснил, почему это плохо для Европы.

"Как они разделят ядерное оружие? Как с ними разговаривать и что они из себя будут представлять? Возможна даже война из-за территориальных претензий между бывшими субъектами Федерации. В этом осторожность Запада. Мы думаем, что Запад проглотил очередную выходку Путина. Запад не допускает эмоций, потому что не хочет срыва в вооруженное противостояние", – добавил военный эксперт.

Напомним, Великобритания заявила, что высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления Скрипаля.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Британии есть доказательства разработки Россией "Новичка", которым якобы был отравлен экс-шпион. По его словам, Москва не только исследовала способы его доставки, но и создавала его запасы.

В свою очередь Россия объявила 23 британских дипломата персонами нон грата. Решение было принято в ответ на обвинение РФ в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ и его дочери.