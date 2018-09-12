Запад своими санкциями "варит РФ на медленном огне": интервью с российским публицистом

Сегодня, 08:05

По мнению Евгения Ихлова, новые санкции неизбежны, но также неизбежен раскол Запада на противников Кремля и тех, кто готов к "полукапитуляции" 

Президент России Владимир Путин. Фото: AFP
Президент России Владимир Путин. Фото: AFP

О том, чем мог быть опасен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль для кремлевских элит, какой возможен ответ Запада на теракт на территории Великобритании, и что может сделать Украина для политической капитуляции путинского режима в интервью сайту "Сегодня" рассказал Евгений Ихлов, известный российский правозащитник, публицист и политический аналитик.  

 - Какова, на Ваш взгляд, причина проведения операций против бывших сотрудников ГРУ?

 - Причина одна – возможность с их стороны помочь иностранным службам (полиция и контрразведка) в разоблачении операций российских служб. Причём не военно-разведывательных операций, там у них нет свежей информации, но проникновения в политические и бизнес-среды, которые оказались, как мы сейчас видим, довольно податливы к манипуляциям со стороны российских правящих структур. Такое соединение Коминтерна с "Коза Нострой" – дарю редакции термин "Коз-Интерн" (Коминтерн – международная организация, объединявшая компартии различных стран,  Коза Ностра – итальянская преступная организация – Ред.). Это особенно наглядно в примере с бывшим полковником Скрипалем. В Испании идёт процесс над мафиозо -  так называемая "Таганская" ОПГ, контролировавшая многое в Петербурге. В деле всплыли фамилии очень высокопоставленных российских деятелей. Фамилии не называю, чтобы не дать повода для судебной блокировки сайтов. Как ни странно, эти же персоналии пересекаются с разоблачаемыми коррупционно-политическими скандалами в США. Российская мафия как союзник спецслужб, преимущественно политической разведки, в деле внедрения в наиболее консервативные сегменты западного политического и экспертного истеблишмента, в ближайшее окружение Трампа – это слишком скандальное разоблачение.

Ирония истории в том, что если 75 лет назад началось интенсивное внедрение советских агентов-шпионов и агентов политического влияния в американскую и английскую элиту через крайне левые круги, то 60 лет спустя, где-то 15 лет назад, оно началось через крайне правые круги, чувствующие симпатии к полуфашистским методам путинизма.     

 - Зачем это делать в условиях и так острого конфликта с Западом, а даже и без конфликта – какая цель?

 - Потому что политические издержки разоблачения участия "Коз-Интерна" в манипулировании правительствами, политиками, медиа и политологами Запада перекрывают почти всё остальное.    

 - Какие возможны последствия для Владимира Путина за покушение на семью Скрипалей?

 - Это зависит от коллективной воли Запада сделать политические издержки наказания за этот безусловный акт международного терроризма с применением неконвенционального оружия достаточно высокими. Новые сообщения о доставке ОВ НПД (отравляющее вещество нервно-паралитического действия – Ред.) "Новичок" через диппочту указывают, что в данной операции был задействован если и не МИД Лаврова, то действующие под дипломатической легендой представители служб, а не просто бригада гастролёров-отравителей, как в деле Литвиненко. Вывода два: руководство России (не обязательно лично Путин, мог быть и Патрушев за его спиной) это санкционировало, либо, пользуясь коррумпированием и разложением спецслужб и дипкорпуса, оргпреступность решает свои задачи их руками, совершенно не заморачиваясь внешнеполитическими издержками. И тогда Путину надо предложить разоблачить всепроникающий криминальный заговор в его окружении.    

 -  Как будет действовать РФ в вопросе предоставления информации о "Новичке" и допуске инспекций ООН на свою территорию?

 - Учитывая колоссальные политические издержки даже косвенного признания использования, пусть и "заговорщиками", сохранённого ОВ НПД, Москва на это никогда не пойдёт. Даже под угрозой "иранских санкций" и исключения из ОБСЕ. Точно так же, как в июле 1914 года сербский король не мог признать и косвенной ответственности за сараевский теракт, даже ценой войны. 

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Евгений Ихлов. Фото: svoboda.org

 - Можно ли ожидать новых коллективных санкций от Британии и ее союзников?  

 - Полагаю их неизбежными. Но и полагаю неизбежным раскол Запада на те страны и политические силы, которые готовы противостоять шантажу и подкупу, и которые, то ли из ненависти к Евросоюзу, ревности к ведущим державам Запада, или просто из корысти, готовы к политической полукапитуляции перед Москвой, как это было в конце 70-х. Сейчас уже достаточно "оглушительно" молчание Италии и Японии.

 - Что будет означать возможное снижение уровня двусторонних дипломатических отношений между США и РФ, возможен ли такой же шаг со стороны Великобритании?

 - Снижение уровня отношений, т.е. отзыв посла – это шаг, морально неизбежный со стороны Лондона.  Отзыв посла означает окончательный перевод Российской "Федерации" в разряд "токсичных" режимов.

-  Как бы описали санкции Запада, особенно США, есть ли какая-то логика?

- Логика медленного удушения, варки лягушки на очень медленном огне: уже привыкли, уже размечтались о мизерном, но росте экономики, и вдруг – дефолт государственного пенсионного фонда. Иначе "пенсионную реформу" описать нельзя. И постоянное беспрерывное затягивание санкционной "удавки" создаёт атмосферу неуверенности и обречённости в деловых кругах.  

 - Когда РФ может перестать конфликтовать с Западом, что для этого всем нужно сделать, включая и Украину? 

 - Для этого нужен аналог "геополитической капитуляции" 1989 года. Это уже для послереволюционного периода в России. Украине же нужно лишить своих капитулянтов надежды на какую-то политическую перспективу.
Россия, США, Путин, Скрипаль, Ихлов
Автор:

Александр Куриленко

Источник:

"Сегодня"

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