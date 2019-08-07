В Кремле с опаской ждут 2024 год, который может как закончить эпоху Путина, так и подлить каким-то немыслимым образом его «царствование»

Фото: kremlin.ru

Западные СМИ рассказали о страхе Путина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD 2019-08-07T05:17:00+03:00 Россия В Кремле с опаской ждут 2024 год, который может как закончить эпоху Путина, так и подлить каким-то немыслимым образом его «царствование»

В России понимают, что президент Владимир Путин никогда не уйдет из власти живым, но чем ближе финиш его "царствования" (в 2024 году), тем больше нервничает хозяин Кремля. нынешняя власть считает, что альтернативы действующему президенту не должно быть и это особенно видно, как неистово путинский режим сражается с демонстрантами на улицах городов.

Об этом пишет журналист немецкого издания Der Spiegel Кристиан Эш, сообщает Inopressa.

"Что заставляет Кремль нервничать? (...) Сегодняшняя путинская система подходит к концу. (...) В 2024 году Путину придется уйти с поста президента, если он снова не изменит конституцию. Кто станет его преемником? Какую новую конструкцию выберут Путин и его ближайшее окружение? Эти вопросы уже сейчас вызывают беспокойство. Только о них нельзя заводить речь. Кажется, будто российская элита играет сейчас в "музыкальные стулья" – все ждут, что музыка внезапно прекратится, но никто не подает виду. В этой ситуации два основных правила путинизма соблюдаются еще строже, чем раньше. Первое: на игровое поле не пускают чужих игроков. Это касается не только парламентских выборов в 2021 году, но уже и региональных выборов в сентябре. По сути, любое новое лицо в политике – лишний риск для Кремля. Альтернативы Путину быть не должно", – пишет он.

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По словам Эша, репрессии против демонстрантов в Москве показывают, с каким беспокойством Кремль смотрит в будущее. Поэтому те же силовики могут извлечь и для себя выгоду от репрессий против россиян, чтобы доказать Кремлю свою незаменимость. От этого всего в ближайшее время может пострадать больше всего Московская городская дума.

"Но в этот раз оппозиция наилучшим образом подготовилась к выборам в городской парламент. Она не только собрала десятки тысяч подписей, но и мобилизовала десятки тысяч демонстрантов. Вместе с тем вступило в силу и второе основное правило системы: не проявлять слабости перед давлением улицы. Хотя Кремль и не может больше пресекать социальные и экологические протесты в регионах – их слишком много, а бедность и недовольство слишком велики, – несанкционированный политический протест (...) остается табу (…) Собянина считают возможным преемником Путина. Возможно, эскалация нацелена и на то, чтобы ослабить Собянина, прежде чем начнется передел власти? Существуют и такие предположения. 2024 год дает знать о своем приближении", – констатирует Der Spiegel.

Как сообщали новости "Сегодня", в России тысячи людей вышли на улицы на митинги за честные выборы, однако столкнулись с жестокостью путинского спецназа. Так, 4 августа на митинге в Москве снова задержали более тысячи человек.

Напомним, что россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг за допуск независимых кандидатов на выборы.

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