Записали в святые: изображениями Путина и Сталина "украсят" храм (фото)

Не забыли россияне и про Крым – храм Божий украсили упоминанием о преступной аннексии

Пока в России бунтуют против карантина, в Подмосковье решили "умиротворить" россиян изображениями президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и Иосифа Сталина и других политиков на главном храме вооруженных сил России.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

Храм Воскресения Христова или главный храм вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в подмосковном парке "Патриот". Согласно проекту, высота храма должна составить 95 метров, что позволит включить его в число трех самых высоких православных храмов мира.

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Так, в подмосковном парке заканчивается строительство храма, на котором мозаикой изображены Путин и Шойгу вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым.

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Фото: "МБХ медиа"

Кроме того, не забыли и про Сталина: он изображен на мозаике с парадом Победы 1945 года, а портрет советского вождя расположен над солдатами.

Фото: "МБХ медиа"

Еще на одной из частей мозаики упоминается аннексия украинского Крыма. На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись "Крым наш".

Фото: "МБХ медиа"

Как сообщали новости "Сегодня", на днях стало известно о смерти от коронавируса настоятеля собора из окружения патриарха Кирилла. Протоирей Агейкин был заместителем главы Секретариата Московской патриархии.

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