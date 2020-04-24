Записали в святые: изображениями Путина и Сталина "украсят" храм (фото)

Пока в России бунтуют против карантина, в Подмосковье решили "умиротворить" россиян изображениями президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и Иосифа Сталина и других политиков на главном храме вооруженных сил России.
Об этом сообщает "МБХ медиа".
Храм Воскресения Христова или главный храм вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в подмосковном парке "Патриот". Согласно проекту, высота храма должна составить 95 метров, что позволит включить его в число трех самых высоких православных храмов мира.
Так, в подмосковном парке заканчивается строительство храма, на котором мозаикой изображены Путин и Шойгу вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым.
Кроме того, не забыли и про Сталина: он изображен на мозаике с парадом Победы 1945 года, а портрет советского вождя расположен над солдатами.
Еще на одной из частей мозаики упоминается аннексия украинского Крыма. На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись "Крым наш".
Как сообщали новости "Сегодня", на днях стало известно о смерти от коронавируса настоятеля собора из окружения патриарха Кирилла. Протоирей Агейкин был заместителем главы Секретариата Московской патриархии.
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