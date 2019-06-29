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Зарубежные СМИ оценили результаты встречи Путина и Трампа на саммите G20

29 июня, 17:53

Западные СМИ раскритиковали поведение президента США Дональда Трампа

Фото: AFP

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" стала очередным прояснением позиций двух стран и никаких прорывов за собой не повлекла. Об этом пишут иностранные СМИ.

Трамп не делился повесткой дня предстоящей встречи в Осаке, заявляя журналистам, что его разговоры с Путиным "не их дело". Президент РФ рассказал же изданию Financial Times, что не согласен со многими способами Трампа решать проблемы, однако считает его талантливым человеком. "Он очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель", – сказал Путин.

CNN пишет, что обе стороны не рассматривали встречу в Японии на таком же формальном уровне, как было в Хельсинки: повестка дня полностью отсутствовала и никто не знал, чего ждать.

"Всякий раз, когда встречаются президент Трамп и президент Путин, после этой встречи наблюдается сильная негативная реакция внутри страны (США – ред.). Но, отчасти, это происходит потому, что существует полная нехватка прозрачности в отношении тем обсуждения и повестки дня, – отметила программный директор Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Хизер Конли. — Но президент не придерживается такого политического подхода".

Согласно изданию Politico, советники Трампа утверждают, что такую реакцию на вопрос журналистов о том, будет ли Трамп призывать Путина не вмешиваться в выборы, стоило ожидать. По их словам, Трамп не любит, когда ему говорят, что делать. Из-за этого он начинает высмеивать всё то, что от него ждут, "даже когда речь идет о России".

В то же время западные критики обвинили главу Белого дома в насмешливом отношении к реальной угрозе со стороны автократа. В издании Vox"неспособность Трампа сказать или сделать минимальный шаг для публичного осуждения России" назвали очень странным и неприятным явлением. 

По мнению западных СМИ, поведение Трампа в отношении переговоров с Путиным поразительно и опасно, поскольку это подрывает внешнюю политику США: гораздо труднее сплотить союзников, чтобы поддержать усилия США в Иране и Венесуэле, когда Вашингтон лишь выборочно критикует определенные режимы.

В Washington Post отметили: "Сегодняшнее поколение автократов и тиранов цинично использует атрибуты демократии, подрывая свободу изнутри. Президент США должен выступить защитником против этой угрозы, но вместо этого Трамп необъяснимым образом уступает место Путину".

В самом же Белом доме активно комментировать переговоры не стали, обойдясь сухим списком затронутых тем. В Кремле же назвали встречу "конструктивной", а также пригласили Трампа в Москву на празднование девятого мая следующего года.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным поднял тему украинских моряков, которые находятся в российской тюрьме.

Эта встреча вызвала возмущение у бывшего главы государства Петра Порошенко, поскольку зарубежные лидеры поднимают тему нашей страны без участия официального Киева.


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Тег Путин, Трамп, саммит G20, Встреча Путина и Трампа

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