"Зато у меня денег до...я": появилось новое видео с Ефремовым после ДТП

Появилось видео, как Ефремов отреагировал на то, что пострадал водитель фургона

Российский артист Михаил Ефремов, который устроил ДТП в Москве, сразу после аварии обещал, что поможет пострадавшему водителю фургона. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал 112.

"Я его вылечу. У меня денег дох...", – сказал Ефремов.

Видео: 112/Telegram

Отметим, вскоре после госпитализации пострадавший водитель умер. Как отмечают СМИ, в результате ДТП он получил травмы несовместимые с жизнью.

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Виталий, сын погибшего Захарова и племянник Андрей требуют наказать Ефремова по закону.

"Я не понимаю людей, у которых достаточно много денег – у них такси, личный водитель. Если все сойдет на тормозах, тогда надо всем садиться пьяными за руль", - сказал один из парней.

Родственники требуют наказать Ефремова. Источник: t.me/breakingmash

Ранее жена погибшего водителя заявила, что будет добиваться наказания для виновника трагедии.

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Как известно, ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада".

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Вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров: еще один актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

По данным СМИ, при продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле". Это относится к тяжелой степени опьянения.

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В отношении актера было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, он отпущен под подписку о невыезде. В столичной полиции сообщили, что уголовное дело переквалифицировали на п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.

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