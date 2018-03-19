Заявление ОБСЕ по России: Выборы без конкуренции – не выборы

18 марта президентские выборы в России проходили в условиях чрезмерно контролируемой среды, что сопровождалось постоянным давлением на голоса критиков существующей в России власти. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, обнародованном 19 марта.

В заявлении говорится, что после интенсивных усилий по повышению явки избирателей многие граждане России проголосовали на выборах. При этом ограничения на основные свободы в РФ, а также на регистрацию кандидатов "ограничили пространство для политического участия и привели к отсутствию подлинной конкуренции", отметили в ОБСЕ.

Так, 17 потенциальных кандидатов были отклонены российским Центризбиркомом, причем шесть из этих решений безуспешно оспаривались в Верховном суде.

Наблюдатели заявили, что, хотя кандидаты и могли свободно проводить свои кампании, "обширное освещение в большинстве СМИ" действий и достижений нынешнего президента Владимира Путина привело к неравномерности на "игровом поле" российских выборов.

"Выбор без реальной конкуренции, как мы видели здесь, не является реальным выбором. Профессиональное и эффективное управление Центральными избирательными комиссиями технических аспектов выборов заслуживает признания. Но там, где правовая основа ограничивает многие основные свободы, и результат не вызывает сомнения, выборы почти теряют свою цель – дать людям возможность выбирать своих лидеров", – заявил специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Майкл Георг Линк.

Вместе с тем, в отчете ОБСЕ нет оценки проведению российских выборов в оккупированном Крыму. При этом Польша и Словакия не признают результаты российских выборов в Крыму, с таким заявлением о непризнании выборов в Крыму выступила и Австрия.

Напомним, что первыми о непризнании результатов выборов в Крыму заявили Франция и Норвегия, которые напоминают о незаконной аннексии полуострова Россией, а, следовательно, и выборы не могут быть легитимными. Их поддержали и в ФРГ. Новый глава МИД Германии Гайко Маас сказал, что считает неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму и осуждает попытки легитимации аннексии.

В свою очередь и Федерика Могерини сделала заявление по Украине в связи с российскими выборами. Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности ожидает, что Совет ЕС на уровне глав министерств иностранных дел подтвердит полную поддержку Украины.



