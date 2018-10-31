Путин пообещал и дальше защищать "права россиян" за пределами РФ

Сегодня, 14:06

Президент России предупреждает не пытаться разорвать "духовные связи в русском мире", угрожая последствиями

Фото: AFP
Фото: AFP

Российская Федерация будет защищать "права и интересы россиян" за границей, заявил президент РФ Владимир Путин 31 октября.

Он утверждает, что в мире растет уровень напряженности, русофобии и "других форм крайнего, агрессивного национализма".

"Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы, продолжим оказывать содействие Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом", – сказал Путин на церемонии подписания новой концепции государственной миграционной политики.

В свете этого он подписал указ "О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы", направленный на создание "более комфортных условий" переселения россиян из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда, получения права на проживание, работу и приобретения гражданства России.

К странам, в которых россияне ощущают последствия "жесткого давления" он отнес Украину, Прибалтику и другие, в которых "переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком".

"Людей запугивают и просто терроризируют, естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом, право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается", – сказал президент России.

Кроме того, он заявил, что не стоит пытаться разорвать "духовные связи в русском мире".

"К сожалению, сейчас их (связи россиян за рубежом с Россией – ред.) пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам" – добавил Путин.

Президент пригрозил за это "тяжелейшими последствиями", назвав подобные попытки "политиканством в чувствительной сфере".

Напомним, что этим летом президент России предупредил мир против новой мировой войны, назвав ее вероятным концом цивилизации.

Кроме того, еще одно странное заявление Путин сделал в этом месяце на Валдайском форуме, сказав, что в случае ядерной войны россиян ждет рай, а все враги России "просто сдохнут".
Россия, Путин, зеленые человечки, русскоязычные
Источник:

ТАСС

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