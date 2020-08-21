Ждут, пока яд "выветрится": Навального не отпустили на лечение в Германию

После того, как Германия направила в Россию самолет, оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме, запретили вывозить из омской больницы, заявив, что он якобы не транспортабелен.

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Об этом заявил в Facebook руководитель штаба Навального Леонид Волков.

По его словам, были приложены огромные усилия, чтобы в кратчайшие сроки организовать рейс медицинского эвакуационного самолета за Алексеем, поскольку считали, что в омской больнице его не вылечат и оставаться там смертельно опасно.

"Мы сделали все возможное и невозможное, и вот через час самолет приземлится в Омске, все бумаги подготовлены и оформлены, и тут внезапно нам заявляют: нельзя транспортировать … Безусловно, принято политическое, а не медицинское решение. Я считаю: идет зачистка за исполнителями-неудачниками. Ждут, чтобы токсины вышли и перестали определяться в организме. Диагноза и анализов нет. Жизнь Алексея в огромной опасности. Мы требуем: немедленно перевезти Алексея на реанимобиле в аэропорт и транспортировать на лечение", – написал Волков.

По его мнению, у омских враче есть приказ: не выпускать, чтобы не было возможности в независимой лаборатории установить яд. Отметим, что в организме Навального якобы обнаружили смертельно опасное вещество.

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"Придумали: "не транспортабелен". Все врачи объясняют, что такого понятия нет, если оборудование позволяет транспортировать. Все юристы объясняют, что решения жены, которая является законным представителем и берет под свою ответственность, достаточно, и главврач не имеет права запретить транспортировку", – подчеркнул он.

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В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что запрет на перевозку пострадавшего оппозиционера – "это покушение на его жизнь, которое прямо совершают врачи и лживая власть, которая это санкционировала".

"Обращаемся в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п.39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью", – заявила она.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 августа Алексей Навальный почувствовал проблемы со здоровьем в самолете, следовавший из Томска в Москву. Из-за этого самолет срочно посадили в Омске и политика отвезли в больницу с подозрением на отравление. При этом исследование мозга политика не выявилось серьезных изменений – лишь умеренный отек слизистой, причиной которого может быть дисфункция слуховой трубы либо воспалительный процесс. Тем временем СМИ сообщают, что Навального хотят перевезти на лечение в Германию. Стало известно, что немцы направили специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в коме. Читайте все подробности вероятного покушения на Навального, который сейчас в коме.

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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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