Жены и дети боевиков из России возвращаются на Родину: ФСБ предупредила об опасности

Глава ФСБ Александр Бортников. Фото: kremlin.ru

Не менее двух тысяч жен и детей боевиков, являющихся гражданами России, прошли через горячие точки на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, который ранее заявлял, что россияне финансируют ИГИЛ.

По его словам, гуманитарные коридоры, по которым из зон вооруженных конфликтов в страны исхода возвращаются жены, вдовы и дети боевиков, стали одним из каналов заброски диверсионно-террористических групп.

"Такие "возвращенцы" нередко выступают носителями религиозно-экстремистской идеологии и рассматриваются главарями международных террористических организаций (МТО) в качестве террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков, связников подпольной террористической сети", – заявил глава ФСБ.

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"На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка двух тысяч", - сказал Бортников.

Боевики, как пояснил Бортников, в случаях транзита в страны СНГ, в основном следуют по каналам нелегальной миграции, организуемым при участии транснациональных преступных сообществ и коррумпированных чиновников на местах.

"В странах оседания они получают поддержку этнических организованных преступных групп, контролирующих наркотрафик и контрабанду оружия, формируют подпольные ячейки, вербуют сторонников и пособников главным образом в социально незащищенных, неустроенных либо маргинальных слоях общества. Имею в виду трудовых мигрантов, иностранных студентов, а также лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы", - сказал глава ФСБ.

Ранее ФСБ подсчитала, насколько упали доходы ИГИЛ.

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