Жертвами пожара на борту самолета в "Шереметьево" стал 41 человек

Аварийно-спасательные работы на месте катастрофы в "Шереметьево" завершены





















41 человек, включая одного члена экипажа, погиб в авиакатастрофе Superjet в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская.

"Погибли 41 человек", - сказала Марковская журналистам.

Ранее сообщалось о 13 жертвах авиакатастрофы и о еще нескольких госпитализированных.

В свою очередь, "Аэрофлот" опубликовал на сайте список выживших пассажиров Superjet, выполнявшего рейс SU1492 Москва – Мурманск.

Перевозчик отмечает, что список в настоящий момент неполный, информация по другим пассажирам рейса уточняется. По мере поступления информации список будет дополняться.

Сейчас достоверно известно, что выжили 33 человека, пять из них госпитализированы. Информация о еще четверых пассажирах уточняется.

Приводим весь обнародованный "Аэрофлотом" список выживших:

1. Аксенов Юрий Александрович

2. Афанасьев Виктор Юрьевич

3 .Бабаев Кирилл Сергеевич

4. Ветчинкин Сергей Александрович

5. Гончаров Владимир Леонидович

6. Гринберг Татьяна Леонидовна

7. Гущина Галина Ивановна

8. Деркунская Елена Петровна

9. Евменьков Владимир Васильевич

10. Егоров Петр Викторович

11. Егорова Наталья Борисовна

12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич

13. Киселев Василий Александрович

14. Климов Евгений Александрович

15. Ключникова Екатерина Владимировна

16. Ковба Алексей Михайлович

17. Марченков Александр Сергеевич

18. Марченкова Юлия Игоревна

19. Молчанов Олег Николаевич

20. Молчанова Юлия Александровна

21. Прищенко Валерий Дмитриевич

22. Прищенко Денис Валерьевич

23. Савченко Михаил Михайлович

24. Ситникова Марина Владимировна

25. Тихонова Людмила Николаевна

26. Харинин Дмитрий Юрьевич

27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович

28. Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

1. Белик Татьяна Леонидовна

2. Конник Марина Михайловна

3. Кузнецов Сергей Владимирович

4. Печников Василий Сергеевич

5. Шилов Антон Валентинович

К настоящему времени аварийно-спасательные работы на месте катастрофы в "Шереметьево" завершены. "На данный момент завершены аварийно-спасательные работы. Службы аэропорта начали проводить мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил, что вылетевший в Мурманск Superjet вскоре утратил связь с диспетчерами. "Из-за попадания молнии, по предварительным данным, была утрачена связь с диспетчером. Затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо. Самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шасси разрушилась. Ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", – рассказал источник.

Видео: Reuters

В свою очередь официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов заявил, что пассажиров аварийного Superjet эвакуировали почти в 1,5 раза быстрее, чем положено по нормативам. "Эвакуация пассажиров аварийного SSJ-100 заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд", – сказал Фетисов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Напомним, в воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшее смерть двух или более лиц).

По информации источника, пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок.

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