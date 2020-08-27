Жертвы режима: как в России травили и убивали оппонентов власти

Российский оппозиционер Алексей Навальный уже неделю в коме. Немецкие врачи подтвердили отравление. Чем именно травили, в клинике "Шарите", куда Навального перевезли специальным бортом из Омска, обещали сказать позже. Но где именно это могло произойти, никто не знает, как и то, кто это мог сделать. Последнее, что он пил перед вылетом из Омска в Москву, был чай в аэропорту перед посадкой.

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Пока все бьются в догадках, кому это выгодно и кто организаторы, ситуацию уже прокомментировал Кремль. "Он заболел", – сказал Владимир Путин по телефону главе Европейского совета.

Москва уже даже не пытается скрывать свои методы работы. Пару месяцев назад исполняющий обязанности главы "Россотрудничества" в Чехии Андрей Кончаков привез в чемодане в Прагу яд рицин для покушения на мэра города Зденека Гржиба и главу района Прага-6 Ондржея Коларжа – инициаторов сноса памятника советскому военному Ивану Коневу.

История убийств и отравлений политических оппонентов для российской верхушки не новая. В 1959 году в Мюнхене КГБ-шники отравили цианистым калием Степана Бандеру. Неугодные советской машине люди просто пропадали без вести. "Совок" распался, а методы Кремля не изменились. Режим сметает с дороги оппозиционеров, политических оппонентов и бывших сотрудников спецслужб, чтобы те уже никогда не заговорили.

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 самых громких убийств и отравлений неугодных Кремлю за последние десятилетия.

2006 год – расстреляли в лифте

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Обозревателя "Новой газеты" Анну Политковскую убили четырьмя выстрелами из пистолета Макарова в лифте собственного дома в День рождения Путина – 7 октября. Это убийство стало самым громким со времен смерти первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева. За три года до убийства Политковской умер замглавреда "Новой газеты" Юрий Щекочихин. По мнению коллектива издания, его отравили.

Заказчиков убийства Политковской за 14 лет так и не нашли. В "Новой" считают, что за этим может стоять глава Чечни Рамзан Кадыров, поскольку Политковская часто ездила в Чечню, писала о нарушениях прав человека. Бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявлял, что к убийству Политковской может быть причастен покойный олигарх Борис Березовский. Лишь в 2014 году коллегия суда присяжных признала виновными и осудила шестерых человек.

2006 год – радиоактивный полоний

Пожалуй, наиболее громким за последние несколько десятков лет стало отравление бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который критиковал топ-руководство РФ. На встрече с бывшими коллегами по службе 1 ноября 2006 года в Лондоне, где Литвиненко получил политическое убежище, он выпил чай и уже через пару часов был госпитализирован. Врачи долго не могли установить, чем именно отравили Литвиненко. И лишь в секретном центре ядерных исследований в Беркшире выяснили, что это был полоний-210. Спустя три недели Литвиненко умер.

СМИ неоднократно писали, что за его убийством, возможно, стоит российское правительство. Отравили Литвиненко через 12 дней после его заявления, что за убийством Политковской стоит сам Путин. В январе 2016 года Высокий суд Лондона пришел к выводу, что Литвиненко предположительно отравила ФСБ по одобрению директора Службы Николая Патрушева и лично Владимира Путина. В Кремле все отрицают.

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2013 год – повесился в ванной

Российского оппозиционного олигарха Бориса Березовского, который с начала 2000-х получил политическое убежище в Великобритании, нашли мертвым в ванной с обрывком шнура на шее. Признаков насилия врачи и полицейские не обнаружили. Но следствие так и не установило, убийство это или самоубийство. Суд оставил приговор открытым. То есть, судьи на основании собранных следствием доказательств так и не смогли точно сказать, как умер Березовский и виновен ли кто-то в его смерти.

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В России против олигарха расследовали несколько громких уголовных дел по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, массовых беспорядках и попытке сорвать выборы. Березовский был заочно осужден на 13 лет. Сам он открыто критиковал Путина и его режим. В интервью рассказывал, как Путин намекал ему о передаче ОРТ государству.

2015 год – расстреляли у стен Кремля

Самого знакового российского оппозиционера Бориса Немцова убили в феврале 2015 года прямо в центре Москвы. Убийцы выпустили четыре пули. Осуждены пятеро подозреваемых из Чечни. В 2017 году суд признал их виновными в совершении заказного убийства за 15 млн рублей. Организаторов и заказчиков так и не нашли. Коллеги и родные считают, что за убийством стоит российское руководство.

Перед смертью Немцов работал над докладом о присутствии российских войск на Донбассе. В отличие от Навального, в 2014 году Немцов открыто осуждал аннексию Крыма и даже написал заявление с требованием вывести российские войска из Украины. Его называли другом Бориса Ельцина и врагом Владимира Путина. Сам Немцов неоднократно говорил, что Ельцин ошибся, сделав своим преемником Путина, а не его.

2018 год – "Новичок" и шпили соборов

Отравление "Новичком" двойного агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городке Солсбери стало настоящим шоком для всего мира. Громкая история о двух офицерах ГРУ Александре Петрове и Руслане Боширове, которым британская полиция выдвинула обвинения, а сами они приехали смотреть на шпили соборов, облетела все мировые СМИ.

Сергей Скрипаль и его дочь вылечились. Под новыми именами они сейчас живут в другой стране. Правительство Великобритании выдвинуло официальные обвинения в адрес России, а министр безопасности лично обвинил Владимира Путина. В Кремле все отрицают.

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Напомним, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей осенью прошлого года видели на свадьбе генерала российской разведки. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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