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Жесткая посадка самолета в Подмосковье: стала известна судьба лайнера

Сегодня, 16:42

Авиакомпания сообщила, как поступит с рухнувшим на поле Airbus

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" решила не восстанавливать лайнер Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Московской области из-за столкновения с птицами.

Об этом сообщили пресс-службе авиакомпании, добавив, что борт был застрахован в одной из российских страховых компаний.

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Напомним, 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг, 15 августа, в районе деревни Рыбинское Московской области.

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Фото: UA-Кропивницький

Позже в этот день пассажиров доставят к месту их назначения тремя рейсами: один вылетит из Жуковского, еще два – из Москвы.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате ЧП пострадали 55 человек, включая 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта.

Напомним, что это уже не первое ЧП с самолетами в России за эту неделю. Ранее у пассажирского Ан-24, который летел из Тиличики в Петропавловск-Камчатский, лопнуло лобовое стекло.

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Россия крушение Москва самолет подмосковье аварийная посадка Airbus-321

Источник: Интерфакс

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