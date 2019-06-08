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Жесткая посадка: в России разбился очередной самолет

8 июня, 17:37

На момент крушения на борту воздушного судна находился только пилот

Фото: Pixabay

Очередное крушение самолета произошло в Новокубанском районе Кубани в России. В результате пострадал пилот легкомоторного самолета, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

По данным источника, во время инцидента в воздушном судне находился один пилот. Сотрудник пресс-службы рассказал, что, со слов пилота, у воздушного судна отказал двигатель.

Доследственная проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, мы сообщали, что ранее самолет упал в штате Коауила на севере Мексики. Он, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров. По оценкам специалистов, скорость воздушного судна в момент столкновения с землей могла составлять до 400 км/ч.

Самолет возвращался в город Монтеррейв мексиканском штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе.

Кроме этого, на юго-западе Индиипотерпели катастрофу два самолета военно-воздушных сил страны. Инцидент произошел в штате Карнатака во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019. Самолеты авиационно-пилотажной группы столкнулись во время выполнения фигур высшего пилотажа, после чего и потерпели крушение.

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Тег Россия, двигатель, неисправность, крушение самолета

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