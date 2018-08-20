Жириновский нашел оригинальный способ остановить утечку мозгов из России

Одиозный политик отметил, что в западных странах действует отличная система переманивания специалистов из других стран

Лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский считает, что изучение иностранных языков в школах должно быть платным, чтобы не спонсировать утечку умов из России. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Одиозный политик отметил, что в западных странах действует отличная система переманивания специалистов из других стран.

"Гениальные ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия. Потом готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу", — заявил Жириновский.

По его словам, именно для облегчения "воровства умов" всему миру навязали обязательное изучение иностранных языков в учебных заведениях.

Как пояснил лидер ЛДПР, большинство образованных жителей не из англоговорящих стран к двадцати годам овладевают этим языком и готовы к эмиграции в западные страны. Таким образом, Америка и Европа остаются в плюсе, пока Россия и азиатские страны несут убытки.

"Как бороться с этой системой? Все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами. Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными. А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского. Зачем воспитывать эмигрантов за свои же деньги?" — предложил он решение проблемы.

Ранее Жириновский предложил отправлять россиян в отпуск в Сирию "огромными самолетами и бесплатно".

Напомним, Генпрокуратура Украины подозревает партию Жириновского в финансировании терроризма.

Ранее сообщалось, что глава ЛДПР Владимир Жириновкий направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором настаивает, чтобы Кремль уведомил власти Украины о том, что прекращается действие всех статей Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной,

Напомним, Жириновский пригрозил Украине войной.