Жириновский обматерил Собчак, а та облила его водой (видео)

Собчак сказала, что в его возрасте вредно так волноваться, на что Жириновский ответил "Заткнись, ты дура"

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского в ходе дебатов на канале "Россия 1". Выступление одного из кандидатов в президенты России Сергея Бабурина прервал Жириновский, и начал эмоционально спорить с Бабуриным, – сообщает "Главред".

Собчак сказала, что в его возрасте вредно так волноваться, на что Жириновский ответил "Заткнись, ты дура".

Ведущий дебатов призвал лидера ЛДПР успокоиться, но тот продолжил. "С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.

Жириновский продолжил обзывать Собчак. После слов о ее сомнительных умственных способностях, Собчак не выдержала и вылила на политика стакан воды. "Видите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала Собчак.

На что Жириновский не сдержался и обозвал в прямом эфире оппонента: "Черная грязь, отвратительная баба, бл*дь последняя".

Дебаты кандидатов в президенты на канале "Россия 1" 28 февраля посвящены обороноспособности страны и армии. В них принимали участие восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

На днях Собчак назвала спонсоров своей президентской кампании.

Напомним, Центризбирком России рассмотрел документы Ксении Собчак и разрешил ей участвовать в выборах президента. ЦИК РФ рассмотрел документы Собчак. Она стала кандидатом от партии "Гражданская инициатива".

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что Ксения Собчак пойдет на выборы президента России. В Кремле, по данным канала, Собчак готовят ту же роль, которую сыграл на выборах 2012 года миллиардер Михаил Прохоров. Прохоров получил 7,98% голосов, Собчак может набрать 8-9% при правильной предвыборной кампании, заявил источник RTVI.