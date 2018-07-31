Жириновский предложил отправлять россиян в отпуск в Сирию "огромными самолетами и бесплатно"

Сегодня, 05:46

Лидер ЛДПР намерен внести в Госдуму законопроект об отдыхе для россиян на весь июль и август

Владимир Жириновский. Фото: AFP
Владимир Жириновский. Фото: AFP

Граждане России должны отдыхать весь июль и весь август! С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"У меня появилась идея — внести закон, который даст право всем нашим гражданам отдыхать два месяца подряд. Весь июль и август. Десять месяцев упорного труда — и право на длинный летний отдых", – написал он на своей странице в соцсетях.

Также он поднял вопрос о бесплатных путевках в Сирию, "чтобы те, кто уже был в Сочи и в Крыму, смогли бы полететь отдохнуть на средиземноморском побережье".

"Огромными самолетами и бесплатно", – подчеркнул он.

Напомним, Генпрокуратура Украины подозревает партию Жириновского в финансировании терроризма.

Ранее сообщалось, что глава ЛДПР Владимир Жириновкий направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором настаивает, чтобы Кремль уведомил власти Украины о том, что прекращается действие всех статей Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной,

Напомним, Жириновский пригрозил Украине войной.
законопроект, жириновский, лдпр
Источник:

"Сегодня"

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