Жириновский предложил отправлять россиян в отпуск в Сирию "огромными самолетами и бесплатно"
Лидер ЛДПР намерен внести в Госдуму законопроект об отдыхе для россиян на весь июль и август
Граждане России должны отдыхать весь июль и весь август! С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"У меня появилась идея — внести закон, который даст право всем нашим гражданам отдыхать два месяца подряд. Весь июль и август. Десять месяцев упорного труда — и право на длинный летний отдых", – написал он на своей странице в соцсетях.
Также он поднял вопрос о бесплатных путевках в Сирию, "чтобы те, кто уже был в Сочи и в Крыму, смогли бы полететь отдохнуть на средиземноморском побережье".
"Огромными самолетами и бесплатно", – подчеркнул он.
Напомним, Генпрокуратура Украины подозревает партию Жириновского в финансировании терроризма.
Ранее сообщалось, что глава ЛДПР Владимир Жириновкий направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором настаивает, чтобы Кремль уведомил власти Украины о том, что прекращается действие всех статей Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной,
Напомним, Жириновский пригрозил Украине войной.