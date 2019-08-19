Жириновский сделал скандальное заявление по Украине

Скандальный российский политик надеется, что уже в этом году Киев будет оккупирован российскими войсками

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Скандальный российский политик, лидер партии ЛПДР Владимир Жириновский, которому в Украине составили подозрение в посягательстве на территориальную целостность, надеется, что уже в этом году Киев будет оккупирован российскими войсками. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, с Киевского вокзала в Москве он лично будет отправлять добровольцев, которых в Киеве уже на Центральном вокале будут встречать чуть ли не со слезами на глазах как освободителей.

"Ковровые дорожки, цветы, пионеры. Слава освободителям Украины! Украину вообще не будем употреблять – слава освободителям "Новороссии"! И "Новороссию" не будем – слава освободителям Киева! Какой раз Киев будет освобожден уже? В 1943 7 ноября? И вот мы 7 ноября!", - размечтался политик.

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Ранее мы писали о том, Жириновский отправил боевикам террористической организации "ДНР" гуманитарную помощь.

На видеохостинге Youtube появилось видео выступления Жириновского, из которого следует, что он по просьбе боевиков из "ДНР" Гиви и Моторола, отправил им 13 млн руб. (более $300 тыс.) и автомобили "Нива"

Кроме этого, одиозный политик "пожертвовал на нужды Новороссии" разнообразные продукты питания.

Выступая перед своими однопартийцами, Жириновский сказал, Украина всегда была неотъемлемой частью то Российской империи, то СССР. По его словам украинские националисты захотели властвовать миром, но "одной псковской дивизии хватит, чтобы Украина прекратила свое существование".

Кроме того, скандальный российский политик Владимир Жириновский заявлял, что до 2019 года Украина прекратит свое существование.

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