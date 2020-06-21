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Житель оккупированного Крыма неделю блуждал в тайге: как он выжил

21 июня, 08:23

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Мужчина семь дней питался шоколадом и черемшой

Ранее в России нашли трехлетнего мальчика, который два дня провел сам в лесу, а теперь в Сибири обнаружили мужчину, который на неделю заблудился в тайге.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, Алексей Горченев приехал из оккупированного Симферополя на похороны к родственникам в деревню на севере Красноярского края РФ.

Мужчина решил сходить в гости к знакомым в соседнее село и заблудился. Его искали неделю, но в итоге он сам вышел к людям.

Все время, что он блуждал, российский "Робинзон" ел десять шоколадок, которыми он хотел угостить детей, и черемшу. Кроме того, он разжигал костры и обеззараживал воду серебряной цепочкой.

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Сейчас Горченев восстанавливает силы и готовится вернуться в незаконно оккупированный Россией Крым.

Житель Крыма заблудился в тайге. Видео: Telegram-канал Mash
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Напомним, ранее в этом месяце в Днепропетровской области потеряли двухлетнего мальчика – ребенок успел отойти от родителей на три километра.

А вот на американской Аляске нашли мужчину, который 23 дня выживал в отдаленной местности при минусовых температурах без крыши над головой и средств связи. Из еды у него были только консервы с арахисовым маслом и бобами.

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