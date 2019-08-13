Жители села возле полигона под Архангельском сообщили об эвакуации

Жители села Ненокса Архангельской области России, рядом с которым 8 августа взорвалась ракета с радиоизотопным источником питания, рассказали, что утром 14 августа их вывезут специальным поездом "на время работ на полигоне".

"Жители Неноксы сообщили, что утром 14 августа их эвакуируют из села. От местной войсковой части они получили информацию, что в этот день в селе необходимо отсутствовать с 5 до 7 часов утра. Специально для этого со станции Ненокса будет отправлен поезд, который и увезет людей из населенного пункта на время работ на полигоне", – говорится в сообщении.

Уточняется, что это – плановая эвакуация, которая связана с плановыми работами в местной войсковой части и отношения к взрыву 8 августа, якобы, не имеющая. "Это плановое мероприятие. У нас это проходит регулярно, примерно раз в месяц всех увозят подальше от села. Раньше, правда, некоторые оставались здесь. Но сейчас, после последних событий, думаю, будут уезжать все", — рассказал житель Неноксы.

Реклама

Отмечается также, что испытания на военном полигоне действительно задевали местных жителей и ранее — так, в 2015 году в военном поселке Сопка, который находится недалеко от села, загорелся дом № 9 по улице Боровой — причиной ЧП стали упавшие детали ракеты.

Ранее жители рассказали, что 12 августа с ними встретились представители местной войсковой части 09703, где произошел взрыв.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из села Ненокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама